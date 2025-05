Compartir

Con motivo de la celebración del Día Nacional del Adulto Mayor, este jueves 29 de mayo más de 220 abuelitos y abuelitas del municipio Naguanagua, disfrutaron un ameno compartir pleno de música, baile y juegos tradicionales, entre otras atracciones. Jornada organizada por la gestión de la alcaldesa bolivariana, Ana González, con el apoyo del Gobierno de Carabobo y el Ejecutivo Nacional.

La actividad se llevó a cabo en el Parque 5ta. Avenida de la Vivienda Rural de Bárbula, donde se congregaron adultos mayores de 17 Círculos de Abuelos y de los ocho clubes de abuelos organizados en la zona, informó la alcaldesa Ana González, quien estuvo en el lugar, acompañada por el presidente de Asilo San Martín de Porres, Héctor Barría, y por Katerina Pineda, directora estadal del Ministerio para los Adultos Mayores, Abuelos y Abuelas de la Patria.

Día Nacional del Adulto Mayor

“En Naguanagua invitamos a todas las comunas y Circuitos Comunales del municipio para celebrar este día, regalando a nuestros abuelos y abuelas una mañana especial, y les agradecemos a ellos por permitirnos también pasar a nosotros un día diferente”, comentó la mandataria, quien resaltó que esta actividad, y las que vienen próximamente, son organizadas siguiendo las instrucciones del presidente Nicolás Maduro.

Pilares de la sociedad

Pedro Sánchez, residente de Brisas de Carabobo III, agradeció a las autoridades nacionales y regionales por no olvidarse de la población adulto mayor. “Con los programas sociales nos ayudan. Yo tengo 77 años y no me quejo de la atención. Siempre nos llaman y recibimos nuestros beneficios. La alcaldesa siempre está pendiente de nosotros”, comentó.

Raúl Cañizalez, llegó desde la comunidad Lorenzo Fernández a disfrutar un rato de esparcimiento y aprovechó la ocasión para recordar la aprobación de la ley de Adultos y Adultas Mayores, y agregó que en Naguanagua se está cumpliendo con todos los beneficios sociales dispuestos para esta población. “Gracias señor presidente, Nicolás Maduro, usted lo está haciendo bien”, acotó.

Durante la jornada abuelos y abuelas se activaron desde muy temprano con un karaoke, luego incorporaron el respectivo baile, se organizaron en juegos de dominó, bingo, ajedrez, y disfrutaron de un ameno compartir. Cabe destacar que desde la llegada de la Revolución Bolivariana el gobierno venezolano ha mantenido una labor titánica por dignificar la vida de la población de la tercera edad, considerada uno de los pilares de la sociedad.

