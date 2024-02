La Academia Puerto Cabello avanzó en Copa Libertadores luego de sentenciar por penales al equipo Defensor Sporting de Uruguay. El plantel del litoral carabobeño superó en la sumatoria global a su rival.

El equipo porteño se defendió y sacó provecho en el partido de ida para en la vuelta buscar el avance. El positivismo como la defensa además de lanzar de forma impecable los penales le dieron la victoria.

En el primer partido superaron 3-2 al Defensor Sporting en el gramado del polideportivo Misael Delgado. Los dirigidos por Noel “Chita” Sanvicente no la tuvo fácil la noche del martes de Carnaval en el estadio Centenario de Montevideo.

Giancarlo Schiavone received a SofaScore Rating of 8.7 for last night’s heroics against Defensor Sporting.

The ‘keeper made 9 saves during the game before making a crucial stop in Academia Puerto Cabello’s penalty shootout victory. 🔐🧤⚽️

pic.twitter.com/7onnRVdwzA

— FUTVE English (@FUTVEEnglish) February 14, 2024