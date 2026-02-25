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Se trató de un camión tipo cava con varías toneladas de pescado, el que volcaría por accidente este martes en la carretera nacional Falcón-Zulia.

El hecho ocurrió específicamente en el sector El Galo de la parroquia Sabaneta, dejando como saldo un ciudadano lesionado. Se presume que una falla mecánica sea la razón de que el vehículo de carga quedara a un lado de la vía.

En el hecho resultó herido el copiloto de la unidad, identificado como Gregori José Salcedo Valera, de 31 años de edad. Salcedo, oriundo de Carúpano pero residenciado en Ciudad Guayana, fue auxiliado y trasladado de urgencia al Hospital de Coro, ingresando a las 2:28 p.m. con un diagnóstico médico de politraumatismo generalizado.

Accidente con camión de pescado en Falcón

A pesar de que el conductor del camión resultó ileso, la situación fue aprovechada por habitantes de la zona y personas que transitaban por el lugar. En medio del caos, los presentes sustrajeron numerosos sacos y cestas del producto marino que quedaron esparcidos o expuestos tras el impacto. Vaciando parte de la carga antes de que se consolidara el cordón de seguridad.

Efectivos de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) se presentaron en el sitio para realizar el levantamiento del accidente y prestar el apoyo logístico necesario.

El estado de salud del lesionado se mantiene bajo observación médica en el centro asistencial de la capital falconiana.

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