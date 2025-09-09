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El accidente de autobús en Bolívar, ocurrió ayer pasada la una de la tarde, en la Troncal 10. El hecho vial ocurrió entre los municipios Padre Chien y Roscio en la entidad bolivarense. Las personas que transitaban por el lugar ayudaron a los pasajeros, mientras llegaban las autoridades.

Al parecer el conductor del autobús perdió el control cayendo el vehículo de transporte al lado de la vía. Enseguida el autobús marca Encava presentó fuego. Las llamas se extendieron por el bus, dejándolo en pérdida total.

Los funcionarios bomberiles pertenecientes al estado Bolívar, trabajaron en el lugar. El bus quedó identificado con las placas 6O2OA2. Vehículos particulares, como ambulancias trasladaron a las personas a los centros de salud.

Accidente de autobús en Bolívar, lista de lesionados

– Yulisbeth Rodríguez de 32 años.

– Roxana Betancourt, de 19.

– Yeriza flores.

– Maria Delgado, 25 años

– Yorgelismar García, de 13 años.

– Yelitza Flores.

– Muñoz Jonnathan.

– Manuel Antonio.

– Luis Esteban.

– Gregoria Fernández.

– Mariangelina Delgado.

– Ronny Rivas.

– Otros tres niños.

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