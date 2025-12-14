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Un accidente de autobús en Medellín dejó 16 muertos, el accidente de tránsito en el vecino país ocurrió hoy domingo 14 de diciembre de 2025. El bus transportaba un total de 40 pasajeros, cayendo por una pendiente de 80 metros.

El gobernador del Departamento de Antioquia, Andrés Julián Rendón dijo que era una excursión que venía desde el Caribe colombiano hasta Medellín. Equipos de rescate como paramédicos estuvieron en el lugar.

“Cayó a un abismo en la vía Belén, sector El Chispero, entre Remedios y Zaragoza”. “Sus ocupantes: jóvenes estudiantes del Liceo Antioqueño; de Bello, que venían de una excursión”, dijo Rendón.

Accidente de autobús en Medellín dejó 16 personas muertas

“Hasta el momento se reportan más de una decena de personas fallecidas y 20 lesionados. Toda la red hospitalaria está activada para atender y apoyar esta emergencia”; indicó la primera autoridad de Antioquia.

Hasta ahora por parte de los medios de comunicación de Medellín determinaron que la cifra de fallecidos pudiera aumentar ya que hay varios lesionados en estado de gravedad; estos se encuentran en los centros de salud de Antioquia.

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El autobús quedó con daños totales, en el lugar permanecen bomberos como otros organismos de rescate. Hay personas aun en el lugar debido a las características del terreno por las dificultades que tiene.

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