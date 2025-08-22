Compartir

Un accidente de autobús en Nicaragua dejó dos muertos y 18 lesionados, el hecho vial ocurrió la tarde de ayer jueves 21 de agosto de 2025; específicamente en el kilómetro 43 de la Carretera San Marcos Jinotepe, en el sector Casa del Alto.

Una de las personas que perdió la vida es una mujer de 40 años identificada por las autoridades como Grace López, quien vivía en Granada. La otra persona fallecida no había sido identificada. Uno de los pasajeros dijo que el conductor iba en estado de ebriedad.

Los lesionados fueron llevados a la emergencia del Hospital Regional de Santiago de Jinotepe. Al lugar llegaron policías como rescatistas para atender la situación, como vehículos para extraer el autobús de la cuneta.

Enseguida se prestó atención debida a los lesionados, además de que los llevaron de inmediato al centro de salud antes mencionado. El autobús sufrió severos daños en su parte delantera como en la carrocería.

Accidente de autobús en Nicaragua dejó dos muertos El chófer estaba ebrio

El chofer iba en estado de ebriedad conversando con el ayudante del bus sobre lo que iban leyendo y viendo en sus respectivos teléfonos celulares. El chofer, Ricardo Ramón Flores Espinoza, de 49 años, soltó el volante del bus.

Primero se pasó llevando los postes del tendido telefónico hasta estrellarse contra un árbol. Tanto el chófer como el ayudante han sido detenidos. La prueba de alcoholemia que le hizo la Policía confirmó el estado de embriaguez de Flores Espinoza.

NO DEJES DE LEER AHORA: Pareja murió en Brasil mientras tenían intimidad en su carro

El accidente ocurrió cuando el conductor de un bus que cubre la ruta Granada – Jinotepe se salió de la vía y se pasó llevando varios postes de líneas telefónica. Y luego se estrelló contra el árbol.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas