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Un accidente de autobús en Perú dejó tres muertos y 20 lesionados, el hecho ocurrió ayer jueves 15 de enero en horas de la tarde. El bus llevaba trabajadores de una mina y cayó por un abismo de 50 metros.

El hecho ocurrió en el sector El Mungui en Cotahuasi en la provincia La Unión en Arequipa, dijo la agencia de noticias Andina. Al lugar llegaron autoridades viales como grupos de salvamento para atender la situación.

Como también ambulancias para llevar a los lesionados a centros de salud, el bus color azul quedó completamente inservible. Hasta ahora se desconocen las causas del accidente que dejó el fatal saldo.

Accidente de autobús en Perú dejó tres muertos y 20 lesionados

Los lesionados fueron llevados a centros hospitalarios de Cotahuasi donde fueron atendidos. Efectivos policiales, como paramédicos llegaron al lugar para atender a los lesionados del hecho.

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Se espera una investigación exhaustiva del autobús como de sus mecanismos para dar con las causas del accidente. El mismo se suma a los ocurridos en las vías de ese país en los últimos meses.

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