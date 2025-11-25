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Un accidente de bus en Perú dejó dos muertos y varios heridos hoy martes 25 de noviembre de 2025 en horas de la mañana informaron medios de comunicación local. El fuerte hecho vial ocurrió en la vía de Aucallama y fue atendido por autoridades viales.

El autobús de doble planta perteneciente a la línea el Dorado chocó contra la parte trasera de un camión dejando el saldo de los dos fallecidos. El bus transportaba 60 pasajeros, más el conductor y el ayudante.

Accidente de bus en Perú dejó dos muertos y varios lesionados

La ruta del colectivo era de Chiclayo a Lima, una de las rutas más transitadas de ese país. Al sitio se presentaron bomberos, policías como paramédicos. No se tiene conocimiento si en el bus iban pasajeros de nacionalidad venezolana.

Las autoridades y equipos de emergencia acudieron al lugar para atender a los afectados y realizar las diligencias del caso. El autobús sufrió severos daños en su parte delantera.

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