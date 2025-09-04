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El accidente de funicular en Lisboa, Portugal, dejó 17 muertos y varios heridos, en la actualidad las autoridades siguen trabajando en el área donde ocurrió el hecho. La empresa que administra el conocido transporte dijo que había cumplido los protocolos de mantenimiento en el conocido “Elevador de la Gloria”.

Una posible rotura en el cable de seguridad pudo haber ocasionado que el vehículo perdiera el control el cual terminó chocando contra uno de los edificios en la capital lusitana. El alcalde de la ciudad de Lisboa, Carlos Moedas dijo que se ayudará a las familias de las víctimas.

Dijo Moedas que es una tragedia la cual nunca había ocurrido en esa ciudad. Los servicios de emergencia y rescate actuaron rápidamente en el lugar. Y llevando a los lesionados a los centros de salud.

Accidente de funicular en Lisboa, tragedia en el Elevador de la Gloria

El emblemático transporte es un atractivo turístico el cual fue inaugurado en el año 1885. Este es conocido por sus particulares colores amarillo y blanco, transporta muchas personas diariamente.

De los 14 lesionados que hubo en el hecho, cuatro están en estado de gravedad. Las personas fallecidas fueron retiradas de la zona, y llevadas a una sede de medicina forense. Marcelo Rebelo de Sousa, presidente de Portugal, lamentó el hecho.

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El mandatario decretó duelo nacional por el accidente en el conocido transporte de la capital portuguesa. Mientras que se siguen investigando las causas del hecho el cual se produjo cerca de la avenida La Libertad.

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