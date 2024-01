Compartir

El pasado 14 de diciembre del 2023, a altas horas de la noche hubo un extraño accidente en La Urbina en Caracas, donde el fallecido Ángel Lugo Finol iba de copiloto junto al piloto y responsable del accidente de nombre Robert, en un vehículo Corvette blanco, placas AG405AV. Según se encontraban probando el vehículo utilizando la máxima velocidad por la recta de La Urbina.

El conductor Robert, producto de la máxima velocidad e impericia, perdió el control del vehículo impactando contra una de las defensas del lugar. Lugo Finol perdió la vida de forma instantánea y el Corvette de carrera, quedó con severos daños.

Accidente de La Urbina en La Gran Caracas

Se evidencia en los videos que están en la redes, que el Corvetee iba a alta velocidad, mientras que los seguía una camioneta blanca, conducida por el hombre que al bajarse auxilia al piloto del Corvette, junto a 2 hombres, uno de ellos Juan Miguel Gómez (dueño del Corvette según placa) y 3 menores de edad, quienes seguían de cerca grabando al vehículo de alta gama en su desplazamiento, logrando captar cuando el mismo impacta con la defensa de forma contundente.

En los videos que se han subido a las redes y que han sido vírales desde el mismo día del accidente, se puede ver cuando los que iban en la camioneta, gritan y hablan en otras lenguas (romaní, árabes) y llantos de los niños al presenciar la coalición. Los adultos se bajan corriendo para ver lo que pasó y auxiliar al piloto que es el que visiblemente está con vida, ya que se baja caminado del Corvette.

Un accidente en recta de La Urbina dejó un fallecido

Actualmente fuentes anónimas (por temor a retaliación) afirman que ese accidente fue levantado de forma incongruente, ya que no hay detenidos ni responsables habiéndose encontrado todos presentes durante el levantamiento, lo cual se demuestra en las fotos publicadas en redes . No se tiene testimonio, ni investigaciones adelantadas, al caso lo están “cuarentiando mientras se enfría ” dijo la fuente, ya que las personas que iban en la camioneta de acuerdo a lo que muestra el audiovisual, siguen libres y participando en piques en la misma recta de la Urbina.

Es importante esclarecer la verdad y justicia para las víctimas sobrevivientes (hijos del fallecido), por lo que se pide respuesta a varias preguntas: Por qué no hay ningún detenido, nombres, ni averiguaciones contundentes? Por qué no hay investigaciones respecto a la presencia de 3 menores de edad, en una camioneta a alta velocidad y en medio de hecho como éste? Por qué no hay testimonio del dueño del vehículo (Juan Miguel Gómez), y que se entiende por los vídeos, que estaba presente en el hecho?. Estos vehículos, están siendo utilizados para competencias callejeras mal llamadas “piques”, misma que han arrebatado varias vidas inocentes, en los últimos días del 2023.

