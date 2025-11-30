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Accidente de moto en la ARC rampa de Yagua dejó un fallecido

By Redacción Noticias24Carabobo
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accidente de moto en rampa de yagua
Foto: Referencial.

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Redacción Noticias24Carabobo
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Un accidente de moto en la ARC rampa de Yagua dejó un fallecido hoy domingo 30 de noviembre de 2025, informó el Canal de Emergencia. El hecho vial ocurrió a las 7:20 de la mañana en el kilómetro 148.

El sujeto que iba conduciendo la moto quedó identificado como Carlos Antonio Gómez Leo de 51 años. La moto quedó a un costado de la arteria vial, al sitio llegaron funcionarios de Invialca como de PNB Tránsito.

Gómez Leo iba conduciendo una motocicleta registrada con las placas AJ7R88R. Comisiones de Invialca y tránsito se encargaron del retiro de la moto, como del cuerpo sin vida en el lugar.

Accidente de moto en la ARC rampa de Yagua

El hecho vial se suma a los que han ocurrido en las vías del estado Carabobo como del país. Hacemos el llamado a conducir con mucha prudencia, cumpliendo loas normas impuestas por el INTT.

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SourceCanal de Emergencia.
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