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Accidente de moto en la Autopista del Este deja un lesionado

By Redacción Noticias24Carabobo
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Accidente moto Autopista del Este

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Un accidente de transito se registró a las 8:00 de la mañana de este miércoles 7 de enero en el kilómetro 163 de la Autopista del Este, sentido Naguanagua – San Blas.

El incidente involucró a una motocicleta con dos tripulantes que sufrió desperfectos mecánicos, lo que ocasionó que derrapara hacia el lateral derecho de la vía. Como resultado, una persona resultó lesionada con escoriaciones leves generalizadas.

Accidente de moto en la Autopista del Este

Equipos de Operaciones Viales de Invialca acudieron al lugar para atender la emergencia y garantizar la seguridad en la zona, evitando mayores complicaciones en el tránsito vehicular.

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