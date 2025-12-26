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Un accidente de moto en la Autopista del este dejó dos lesionados, así lo informó Invialca en sus redes sociales. El hecho ocurrió hoy 25 de diciembre de 2025 en horas del mediodía, los lesionados fueron atendidos por paramédicos.

A las 12:37 del mediodía de este jueves se registró un accidente vial en el kilómetro 164 de la Autopista Circunvalación Este, sentido Valencia-Naguanagua. Específicamente a la altura del Distribuidor El Trigal.

En el hecho, dos ciudadanos resultaron lesionados luego de que la motocicleta en la que se desplazaban derrapara sobre la arteria vial. El incidente fue atendido de forma oportuna por las unidades multipropósito de Invialca, quienes brindaron la asistencia inicial en el sitio.

Accidente de moto en la Autopista del Este

Posteriormente, los lesionados fueron trasladados hasta el Hospital Angel Larralde a bordo de la unidad Metro-01 para recibir la atención médica necesaria. De igual manera fue desplegado el dispositivo de seguridad.

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Como el cierre parcial correspondiente para el desarrollo de las maniobras para la atención de los lesionados, movilización del vehículo. Además de despeje, saneamiento, mitigación de riesgos y reapertura de la vía.

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