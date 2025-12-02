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Accidente de moto en la Autopista Sur en Valencia dejó un lesionado

By Danny Valdiviezo
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Accidente de moto en la Autopista Sur
Fotos: Invialca.

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Danny Valdiviezo
Danny Valdiviezo
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Un accidente de moto en la Autopista Sur en Valencia dejó un lesionado. El hecho de tránsito ocurrió ayer lunes 1º de diciembre de 2025 en el kilómetro 4, Troncal 5 sentido Valencia Tocuyito.

Equipos de Operaciones Viales de Nnvialca atendieron el derrape de vehículo tipo moto, registrado con saldo de una persona lesionada, atendido por personal paramédico de Invialca y trasladado a la CHET por unidad del 0800 Bigote.

Fotos: Invialca.

Accidente de moto en la Autopista Sur

Dijo Invialca que para la atención de este hecho vial fue desplegado un dispositivo de seguridad y cierre parcial. Logrando la estabilización en sitio y posterior traslado del lesionado, así como la limpieza, eliminación de riesgos, despeje y reapertura de la vía.

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Se hace el llamado a los conductores a cumplir con las normas impuestas por el INTT. Como lo es transitar a una velocidad moderada, además de mantenerse en un solo canal. Si vas en moto recuerda llevar, guantes además del casco certificado.

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