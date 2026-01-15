Lo más vistoPortadaSucesos

Accidente de moto en Los Guayos dejó un fallecido

By Redacción Noticias24Carabobo
0
133
Accidente de moto en Los Guayos

Más del Autor

Redacción Noticias24Carabobo
Redacción Noticias24Carabobo
IOTA Latino
Compartir

Un motorizado murió tras colisionar su vehículo contra un carro en la vía principal de Paraparal, municipio Los Guayos.

El hecho ocurrió la noche del martes 13 de enero. El fallecido fue identificado como Bonis López, quien conducía una moto cuando impactó de frente contra el vehículo marca Spark, cuya conductora presentó lesiones leves.

Accidente de moto en Los Guayos

Al sitio del suceso se presentaron comisiones de la Policía Municipal de Los Guayos, PoliCarabobo, PNB, 0800 Bigote.

Extraoficialmente se dijo que el motorizado conducía bajo los efectos del alcohol cuando se produjo la colisión.

Autoridades recomiendan a la ciudadanía involucrarse activamente en la promoción de una cultura de respeto y responsabilidad vial, ya que todos tienen un rol fundamental en la creación de un entorno seguro para todos los transeúntes.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

Reportaron colisión en la ARC a la altura de Guacara

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestras redes sociales y grupos. 
SourceLa Calle
Artículo anterior
Fiscal Tarek William Saab elogia labor de la presidenta encargada Delcy Rodríguez
Artículo siguiente
Ministro Rodríguez: Damos gracias a los maestros por la tarea gloriosa de enseñar y acompañar
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img

Lo más reciente

Sucesos

Deportes

Noticias de Interes