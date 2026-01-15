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Un motorizado murió tras colisionar su vehículo contra un carro en la vía principal de Paraparal, municipio Los Guayos.

El hecho ocurrió la noche del martes 13 de enero. El fallecido fue identificado como Bonis López, quien conducía una moto cuando impactó de frente contra el vehículo marca Spark, cuya conductora presentó lesiones leves.

Accidente de moto en Los Guayos

Al sitio del suceso se presentaron comisiones de la Policía Municipal de Los Guayos, PoliCarabobo, PNB, 0800 Bigote.

Extraoficialmente se dijo que el motorizado conducía bajo los efectos del alcohol cuando se produjo la colisión.

Autoridades recomiendan a la ciudadanía involucrarse activamente en la promoción de una cultura de respeto y responsabilidad vial, ya que todos tienen un rol fundamental en la creación de un entorno seguro para todos los transeúntes.

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