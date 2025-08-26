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Un accidente de moto en los Valles del Tuy dejó dos personas fallecidas, el hecho se registró este lunes 25 de agosto de 2025; en el sector Caujarito, municipio Cristóbal Rojas del estado Miranda.

Se pudo conocer que dos personas se desplazaban en una moto cuando chocaron contra un autobús Encava. Los ocupantes de la moto impactaron contra la parte delantera de la buseta, quedando sin vida a un costado de la vía.

Autoridades viales como de emergencia llegaron de inmediato al lugar, pero los ocupantes de la motocicleta murieron de forma inmediata. Estos quedaron identificados como Ángeles Martínez de22 años e Hildemar David Hernández de 23.

Accidente de moto en los Valles del Tuy

Los cadáveres fueron llevados a una sede de medicina forense del estado Miranda. Las autoridades iniciaron las investigaciones para dar con las causas que originaron el trágico hecho vial.

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Este hecho se suma a los ocurridos en el país, es por eso que se hace el llamado a conducir con mucha prudencia. Cumpliendo con las normas impuestas por el INTT, manteniendo una velocidad moderada.

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