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Un accidente de moto y gandola en Puerto Cabello dejó un fallecido. El hecho ocurrió ayer lunes 6 de octubre en la zona portuaria, cuando una gandola estaba dando la vuelta. El fallecido quedó identificado como Willian Guevara Sotillo de 59 años.

Guevara Sotillo se dirigía al centro de Puerto Cabello y cuando estaba en la zona del retorno chocó contra la gandola Mack color amarillo. Una ambulancia de Dianca llevó a Guevara al hospital Adolfo Prince Lara donde murió minutos después debido a las fuertes lesiones.

Accidente de moto y gandola en Puerto Cabello

El motorizado iba en una Bera color negro registrada con la placa AJU227E, mientras que la gandola Mack color amarillo quedó identificada con las placas 1500AD. La cual era conducida por Alexi Oviedo de 45 años.

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En el sitio del suceso se presentaron comisiones de Tránsito Terrestre, Policía Nacional Bolivariana, Policía de Carabobo. Además de comisiones de la Policía Municipal, 0800Bigote y Bomberos Municipales.

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