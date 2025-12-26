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Un accidente de motocicleta en Los Guayos dejó a un joven fallecido. El hecho ocurrió la noche del 25 de diciembre en la avenida Las Américas de ese municipio, frente a residencias Yurubí.

Efectivos del Cuerpo de Bomberos de Los Guayos, en conjunto con efectivos de la la PNB, abordaron a un ciudadano en estado crítico. Tras sufrir un traumatismo craneoencefálico (TCE) severo.

Pese a las maniobras de RCP iniciadas en el sitio y continuadas durante el traslado al Ambulatorio de Las Agüitas, lamentablemente el paciente ingresó sin signos vitales. Este quedó identificado como Kristian Javier Chiquito Salas de 18 años.

Accidente de motocicleta en Los Guayos dejó un fallecido

Se hace un llamado a los conductores de motos y vehículos livianos como pesados, conducir con mucha prudencia. Mantén una velocidad moderada, además de hacerlo por un solo canal, si vas en moto porta siempre el casco adecuado.

Los organismos que estuvieron en el sitio en Los Guayos fueron Bomberos Los Guayos (Unidad 05). Como funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (Unidad RP-60).

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