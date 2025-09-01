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Un accidente de motocicleta en San Diego dejó dos personas lesionadas, el hecho ocurrió cerca de las once de la noche en la avenida Don Julio Centeno. Esto a la altura del centro comercial Metro Plaza.

En dicho accidente se vieron involucrados tres vehículos, una camioneta Toyota color blanco. Como una camioneta Terios color roja, y una moto Bera color azul. La camioneta color rojo impactó contra un poste de alumbrado público.

Al lugar se trasladaron autoridades viales como bomberos y paramédicos del municipio San Diego para prestar ayuda en la situación presentada. Se pudo conocer que de los dos lesionados uno presuntamente está en estado de gravedad.

Accidente de motocicleta en San Diego

Usuarios han comentado que dicho semáforo es uno de los cruces más peligrosos que hay en el municipio. Donde hay un alto número de accidentes, es por eso que se hace el llamado a los conductores a transitar con mucha prudencia.

Esto cumpliendo las normas impuestas por el INTT, además de mantener una velocidad moderada. Respetar las luces del semáforo, también mantener un solo canal.

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