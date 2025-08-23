sábado, agosto 23, 2025
Accidente de tránsito en Boca de Uchire dejó tres fallecidos

Accidente de tránsito en Boca de Uchire

Un accidente de tránsito en Boca de Uchire dejó tres personas fallecidas, el hecho ocurrió la tarde de ayer viernes 22 de agosto de 2025. Un vehículo color negro impactó contra un camión.

El vehículo sedan quedó con severos daños, mientras que el camión quedó con la parte frontal completamente dañada. El accidente ocurrió en la Curva El Morro, parroquia Boca de Uchire, estado Anzoátegui en la autopista Oriente sentido Caracas Barcelona.

Accidente de tránsito en Boca de Uchire

Los tres fallecidos en el accidente fueron:

Yuliannys Carmona Argote, Cédula 30697704, funcionaria del Sebin

Estefany Abda Peche, Cédula 33770779 (20 años)

William José Lozan Agúdelo

Por un presunto abuso sexual murió en Ocumare del Tuy

