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Un fatal accidente de tránsito ocurrido en la madrugada de este domingo cobró la vida de dos personas en la carretera nacional que conecta El Playón y Ocumare, a la altura del sector adyacente a Los Cerritos.

El llamado de alerta fue recibido por el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo a las 4:57 a.m. Ante la activación de los protocolos de emergencia, una comisión de Protección Civil Aragua se desplazó de inmediato al sitio, arribando a las 5:06 a.m.

Al llegar al lugar, los equipos de respuesta encontraron a un hombre y una mujer sin signos vitales, quienes yacían en el pavimento. De acuerdo con el reporte oficial, las víctimas se desplazaban en una moto modelo Express de color azul, sin placa, la cual impactó violentamente con un vehículo tipo Encava, color blanco, con placa 02AA6DM. El choque provocó la muerte instantánea de ambos ocupantes de la motocicleta.

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Accidente de tránsito en El Playón

Los fallecidos fueron identificados como Edison Torres Parra, de la localidad de Mariara, y Mileidy Elizabeth Corteza Arévalo, residente en Magdaleno. Según el informe, ninguna de las víctimas portaba su cédula de identidad al momento del suceso.

En el lugar trabajaron de manera coordinada funcionarios de la Policía Nacional y de la Policía de Tránsito, quienes procedieron con el levantamiento de los cuerpos y la investigación preliminar. También se hizo presente una unidad de Bomberos de Aragua, al mando del bombero Juan Morales.

La comisión de rescate finalizó sus operaciones en el sitio a las 5:49 a.m., dando por concluida la intervención de emergencia.

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