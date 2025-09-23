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Un accidente de tránsito en la ARC antes del Viaducto de La Cabrera dejó una persona fallecida. El hecho ocurrió cerca de las 9:30 de la noche de ayer lunes 22 de septiembre de 2025, dejando un fallecido y una persona lesionada.

Al sitio acudieron autoridades viales, entre ellas la Guardia Nacional Bolivariana, como equipos viales de Invialca para atender la situación. La persona lesionada fue llevada a la emergencia del hospital Simón Bolívar en Mariara.

Mientras que el cuerpo sin vida fue trasladado a la morgue del hospital Central de Valencia. Se desconocen las causas del accidente en este punto de la Autopista Regional del Centro. Las autoridades se encargarán de las investigaciones.

Dicho hecho vial generó congestión vehicular, luego los organismos de seguridad se encargaron del despeje de la misma. Este fue el segundo accidente con saldo trágico registrado ayer en la ARC tramo Carabobo.

Accidente de tránsito en la ARC antes del Viaducto de La Cabrera

Ya que en horas de la tarde, una mujer perdió la vida en la Variante Bárbula, al impactar contra una camioneta pick up. Hacemos el llamado a transitar con mucha prudencia en las vías del estado Carabobo como del país.

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Cumpliendo con las normas del INTT, manteniendo una velocidad moderada, además de transitar por un solo canal. Si vas en moto colócate el casco y si vas en carro liviano o pesado abróchate el cinturón de seguridad.

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