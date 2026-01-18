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Un accidente de tránsito en la ARC tramo Carabobo dejó dos lesionados hoy domingo 18 de enero de 2026 en las primeras horas de la mañana. El hecho ocurrió en el kilómetro 131 de la referida arteria vial sentido Maracay.

En el mismo se reportó una colisión por alcance entre vehículo tipo moto y vehículo particular. Indicaron los conductores que un vehículo tipo moto impacto por la parte trasera al vehículo liviano tipo sedán, el cual se encontraba estacionado en el canal de seguridad.

Accidente de tránsito en la ARC tramo Carabobo dejó dos lesionados

Ocasionando dos lesionados que viajaban en la motocicleta con traumatismo leve uno de ellos y politraumatismos generalizados el otro. Ambos lesionados recibieron atención pre hospitalaria por personal paramédico de Invialca.

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Y posteriormente fueron trasladados al Hospital Simón Bolívar por unidad ambulancia del 0800 Bigote. Equipos de Operaciones Viales desplegaron un dispositivo de apoyo y seguridad vial, con cierre parcial, para la atención y traslado de los lesionados.

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