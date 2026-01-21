Compartir

Un accidente de tránsito en la Autopista Sur dejó una persona fallecida, el hecho vial ocurrió hoy miércoles 21 de enero de 2026 cerca de la estación de servicio El Gran Chaparral. Al lugar llegaron autoridades viales del estado Carabobo.

Se pudo conocer que el accidente quedó una persona lesionada, la cual recibió atención médica en el lugar. El hecho se suma a los ocurridos en el estado Carabobo en lo que va de 2026.

Accidente de tránsito en la Autopista Sur dejó un fallecido

Hacemos un llamado a conducir con prudencia en las vías del estado Carabobo como del país. Cumpliendo con las medidas impuestas por el Instituto Nacional de Tránsito Terrestre (INTT), entre ellas circular a una velocidad moderada.

NO DEJES DE LEER AHORA: Incendio de un apartamento en Maracay dejó una mujer fallecida

Con el cinturón de seguridad abrochado, si vas en moto hacerlo con la indumentaria adecuada además de llevar casco certificado como guantes. Circular por un solo canal y evitar transitar por el canal de seguridad, (hombrillo).

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas