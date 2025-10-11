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Un trágico accidente de tránsito ocurrido este jueves al mediodía en el Kilómetro 14 de la carretera Santa Bárbara de Zulia – El Vigía dejó como saldo una persona fallecida y una herida.

La víctima fatal fue identificada como José Bermúdez Barrios, de 67 años, conductor de un camión tipo volteo Chevrolet Esparta, color blanco. Según los reportes preliminares, el vehículo volcó sobre la vía, aplastando al conductor y causándole la muerte de manera instantánea.

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Su acompañante, Ingrid Yamileth Peroso Bracho, de 36 años, resultó herida con un traumatismo craneoencefálico leve. Fue atendida en el lugar por equipos de rescate y trasladada posteriormente al Hospital General de Santa Bárbara de Zulia, donde permanece bajo observación médica.

Accidente de tránsito en Santa Bárbara de Zulia

Al sitio del siniestro acudieron comisiones de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), la Policía del Estado Zulia (PEZ), Protección Civil y el Cuerpo de Bomberos de Colón, quienes trabajaron conjuntamente en las labores de rescate, aseguramiento de la zona y levantamiento del cuerpo.

El cuerpo de Bermúdez Barrios fue trasladado a la morgue del Hospital General de Santa Bárbara de Zulia. Las autoridades competentes han iniciado las investigaciones para determinar las causas exactas que provocaron el volcamiento del camión.

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