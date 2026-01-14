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Un fuerte accidente de tránsito se generó la noche de este martes 13 de enero en la avenida Aragua de Maracay, dejando un saldo lamentable de una persona fallecida.

En el hecho vial se vieron involucrados al menos dos vehículos, cuyas características no fueron descritas, sin embargo se confirmó que el conductor de uno de ellos, quien era estudiante de Medicina Veterinaria, quedó atrapado en el masivo de hierro, falleciendo a los pocos minutos.

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Accidente de transito en Maracay

Funcionarios de Tránsito Terrestre y otros organismos de seguridad y auxilio acudieron al lugar para atender la emergencia y prestar la debida atención a otra persona que resultó lesionada.

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