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Accidente de tránsito en Monagas dejó cinco fallecidos

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Accidente de tránsito en Monagas dejó cinco fallecidos

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Un accidente de tránsito en Monagas dejó cinco fallecidos, el hecho se registro hoy martes 18 de noviembre de 2025 en el elevado de Chaguaramas. Un carro perteneciente a la línea de Transporte Mi Fortaleza fue impactado por un camión.

Enseguida el hecho fue informado a las autoridades de tránsito terrestre que llegaron al lugar para atender lo ocurrido. Los fallecidos tenían residencia fijadas en los Barrancos de Fajardo, parroquia del municipio Sotillo.

El camión Iveco colores azul y blanco impactó contra el carro de la línea dejando sin vida a cinco personas. El conductor del vehículo y las demás personas murieron de forma inmediata en el choque.

Accidente de tránsito en Monagas dejó cinco fallecidos

Las personas fallecidas quedaron identificadas como Daime Pildain, Eduarlenis Piñango, Avimeleth Piñango, un bebé de 8 meses y otro aún por identificar. Los organismos de seguridad se trasladaron al lugar para brindar el apoyo requerido.

Se espera por las investigaciones del hecho vial el cual enlutó a varias familias del estado Monagas.

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