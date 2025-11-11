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Un accidente de tránsito en Morón, en el elevado de Palma Sola, municipio Juan José Mora dejó una persona fallecida la noche del lunes 10 de noviembre de 2025. Un vehículo Chevrolet Aveo chocó contra un objeto fijo en la vía Puerto Cabello, Morón.

El fallecido quedó identificado como Wolfang José García Bolívar de 52 años de edad. Además de dos personas lesionadas en dicho hecho vial, estos son Emerson García de 50 años con traumatismo multisistémico además de traumatismo de tórax.

Accidente de tránsito en Morón

También el otro sujeto lesionado con traumatismos en varias partes del cuerpo quedó identificado como Armando García de 65 años. García presentó fracturas en miembro inferior izquierdo, en tibia y peroné.

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El vehículo Chevrolet Aveo color gris quedó registrado en el accidente con las placas AD123XD. En el sitio estuvieron ambulancias del 0800 Bigote como comisiones de la Policía Municipal de Juan José Mora y GNB.

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