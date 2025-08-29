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Accidente de tránsito en Puente Guaica en Güigüe deja un lesionado (VIDEO)

By Redacción Noticias24Carabobo
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Accidente de tránsito en Puente Guaica en Güigüe
Foto: Canal de Emergencia.

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Redacción Noticias24Carabobo
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Un accidente de tránsito en Puente Guaica en Güigüe dejó una persona lesionada. El hecho ocurrió hoy viernes 29 de agosto a las 7:03 minutos de la mañana. Frente a la cancha en el municipio Carlos Arvelo, estado Carabobo.

Enseguida las personas dieron la información a los números de emergencia. Los vehículos involucrados en el accidente son una motocicleta y un Chevrolet Spark color azul, al lugar se presentaron autoridades viales de Carlos Arvelo.

 

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Accidente de tránsito en Puente Guaica en Güigüe

Se pudo conocer que el motorizado presentó lesiones leves Pero fue traslado para su evaluación médica a un centro de salud. En el lugar estuvieron presentes grúas para la extracción de los vehículos.

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Hacemos el llamado a las personas a conducir con mucha prudencia en las vías del estado Carabobo como del país. Específicamente cuando hay doble vía, manteniendo un solo canal y una velocidad moderada. Cumpliendo con las normas del INTT.

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