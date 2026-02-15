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Un accidente de tránsito reportaron en la Autopista Sur, sentido Tocuyito, en el kilómetro 13. Autoridades viales estuvieron en el lugar atendiendo la situación donde hubo dos lesionados y en otro hecho cercano una persona arrollada.

A las 6:20 de la mañana de hoy 14 de febrero se reportó el hecho vial, que involucró a un camión volteo color rojo. Cercano al accidente hubo un hecho vial donde hubo una persona arrollada.

Al lugar se presentaron paramédicos como personal de la Policía Nacional Bolivariana Tránsito. Como cuerpos policiales del estado Carabobo. Las personas lesionadas fueron llevadas a la emergencia del Hospital Central de Valencia. En el sitio actuaron efectivos de Bomberos Libertador con unidad ambulancia.

Accidente de tránsito reportaron en la Autopista Sur y otro hecho vial en la ARC

En horas de la mañana de hoy sábado se reportó un hecho vial en el kilómetro 124 de la Autopista Regional del Centro. En el lugar estuvo el equipo de operaciones de Invialca, afortunadamente no hubo lesionados.

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