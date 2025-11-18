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Un accidente dejó un motorizado lesionado en Campo de Carabobo ayer lunes 17 de noviembre de 2025. Equipo de operaciones viales de Invialca y Bomberos de Libertador atendieron la situación.

La misma ocurrió sentido Tocuyito, donde reportaron una colisión por alcance entre vehículo particular tipo sedán contra vehículo tipo moto, con saldo de una persona lesionada. Informó Invialca en sus redes sociales.

Accidente dejó un motorizado lesionado en Campo de Carabobo

El conductor de la moto tuvo que se trasladado por unidad de Bomberos Libertador a centro de salud, tras presentar politraumatismos generalizados en las extremidades inferiores. Durante el abordaje, fue desplegado un dispositivo de seguridad.

Como el cierre de la vía para la movilización de los vehículos, despeje y reapertura de la vía. Se hace un llamado a conducir con mucha prudencia en vías del estado Carabobo como del país manteniendo las normas impuestas por Invialca.

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