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Un accidente en la ARC tramo Aragua dejó una persona fallecida y un lesionado. El hecho vial ocurrió a las 6:30 de la mañana de hoy 26 de enero de 2026, en el kilómetro 81 de la arteria vial que une al centro del país sentido Maracay.

Se pudo conocer que el conductor de una Chevrolet Grand Vitara volcó por causas desconocidas en este tramo de la autopista. La camioneta saltó la isla e impactó contra una defensa.

El conductor de la Grand Vitara perdió la vida de manera violenta tras el impacto contra la defensa. Al sitio llegaron comisiones viales y de emergencia para prestar el auxilio debido, rescatando a una mujer que fue llevada a la emergencia al Hospital de La Victoria.

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Accidente en la ARC tramo Aragua dejó un fallecido y un lesionado

En el sitio estuvieron comisiones de la Guardia Nacional Bolivariana como bomberos de Aragua. Ambulancias y paramédicos de las redes de emergencia de esa entidad además de la PNB Tránsito.

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Se hace un llamado a los conductores que transitan por la ARC como por avenidas del país a manejar acatando las normas impuestas por el INTT. Entre ellas manejar a una velocidad moderada.

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