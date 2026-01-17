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Un accidente en la ARC tramo Los Ocumitos dejó cuatro personas lesionadas. El hecho vial ocurrió hoy sábado luego de las cuatro de la tarde sentido Valencia en el kilómetro 23 de la referida arteria vial.

Los cuatro ocupantes venían en el vehículo que volcó en la autopista por causas desconocidas. Enseguida conductores que transitaban por la vía dieron la información a las autoridades del estado Miranda.

Accidente en la ARC tramo Los Ocumitos dejó cuatro lesionados

Al sitio acudieron comisiones de la GNB como de bomberos además de Protección Civil. Estos fueron atendidos en el lugar y llevados de inmediato al Hospital Periférico de Coche en la ciudad de Caracas.

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Hacemos el llamado a circular por las vías del país con mucha prudencia. Acatando las normas del Instituto Nacional de Tránsito Terrestre. Entre ellos a una velocidad moderada y sin transitar por el hombrillo.

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