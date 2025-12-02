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Un accidente en la Autopista Centroccidental de Yaracuy dejó un fallecido y un total de cinco lesionados. Se pudo conocer que los ocupantes del vehículo Toyota Corolla venían de pasar un fin de semana en la playa en el estado Falcón y eran del estado Portuguesa.

El accidente ocurrió en el sector El Jaima del municipio Cocorote de la entidad yaracuyana. El fallecido era un profesional de la locución del estado Portuguesa, este fue identificado como Wilfer Enrique Orozco Colmenares.

Accidente en la Autopista Centroccidental de Yaracuy

Entre los cinco lesionados se pudo conocer que tres de ellos son menores de edad, de 8, 10 y 12 años. Estos transitaban en el vehículo Toyota placas AA880A cuando uno de los cauchos delanteros explotó.

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Los demás lesionados quedaron identificados como Johan Antonio Peralta de 38 años, Luisana Karina Chirinos Rivas (40), y los tres menores de edad. Los lesionados fueron llevados al Hospital Dr. Plácido Daniel Rodríguez Rivero en San Felipe.

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