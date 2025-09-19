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Un accidente en la Autopista Centroccidental de Yaracuy dejó una persona fallecida y cuatro lesionadas. El hecho vial ocurrió a la altura de La Ensenada en el municipio Peña de la entidad yaracuyana.

Un vehículo Daewoo modelo Cielo impactó contra un camión cisterna marca Ford. Los tripulantes del Cielo se vieron afectados en el hecho vial estos venían de Barquisimeto e iban al estado Falcón.

El fallecido quedó identificado como Richard José Romero, murió cuando era trasladado al centro de salud de Yaritagua. Los lesionados de consideración fueron llevados al Hospital de San Felipe.

Accidente en la Autopista Centroccidental de Yaracuy

Los lesionados quedaron lesionados como Frederick Álvarez, quien iba conduciendo el carro, sufrió traumatismos generalizados. Mientras que Morbelis Borges, como Yesmer Rivas y un menor de dos años sufrieron politraumatismos.

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Al sitio del accidente se presentaron funcionarios de tránsito terrestre, como paramédicos quienes se encargaron del traslado de las personas lesionadas. Mientras que el conductor del camión cisterna resultó ileso.

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