Un Accidente en la Autopista Centroccidental deja dos fallecidas, el hecho vial ocurrió a la altura de Cambural, municipio Peña, estado Yaracuy. El hecho se suma a los ocurridos en lo que va de año en esa autopista.

Las dos mujeres quedaron identificadas como María Gabriela Carrillo Oropeza, de 19 años, y Gabriela Miyanu Pavón Castillo, de 23; viajaban junto a sus parejas en un vehículo Daewoo Tico, color verde.

Accidente en la Autopista Centroccidental deja dos fallecidas

Según reportes de «Diario Yaracuy al Día», el conductor, Duván Yánez, perdió el control del automóvil, saliéndose de la vía y colisionando con las trinitarias en la isla de la autopista. Se conoció que los jóvenes se desplazaban desde el estado Aragua con destino a Barquisimeto.

Ambos hombres, Duván y su hermano José Luis Yánez, resultaron con lesiones leves. Lamentablemente, Carrillo falleció en el lugar del accidente y Pavón en el Hospital Br. Rafael Rangel de Yaritagua.

Se hace un llamado a conducir con prudencia en las vías del país, cumpliendo siempre con las normas del INTT. Manteniendo siempre un solo canal y hacerlo a una velocidad moderada.

