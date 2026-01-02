Compartir

La mañana de este jueves 1 de enero, aproximadamente a las 9:00 a.m., se registró un accidente de tránsito en el kilómetro 165 de la Autopista Circunvalación del Este. El hecho, que involucró a dos vehículos, dejó como saldo lamentable una persona fallecida y otra lesionada.

De acuerdo con el reporte oficial de Invialca en sus redes sociales, el hecho se originó debido a una colisión por alcance. Tras el impacto inicial, uno de los vehículos involucrados se retiró de la escena, dándose a la fuga. El segundo automóvil, tras perder el control, impactó contra un objeto fijo en la vía.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por INVIALCA | Peajes de Carabobo | Gestión #Lacava (@invialca)

Accidente en la Autopista del Este

La fuerza del choque provocó que uno de los ocupantes fuera expelido hacia el pavimento, perdiendo la vida de manera instantánea en el lugar.

Una segunda persona resultó herida durante el suceso. Tras ser estabilizada en el sitio por los paramédicos de Invialca, fue trasladada de urgencia a bordo de la unidad Ambulancia Metro 01 hacia un centro asistencial privado de la entidad para recibir atención médica especializada.

Efectivos y paramédicos del Instituto Autónomo de Vialidad del Estado Carabobo (Invialca) se hicieron presentes de forma inmediata para atender la emergencia.

Restablecimiento del tránsito

Tras concluir las labores de levantamiento del accidente y la limpieza de la vía, las autoridades procedieron a la reapertura del tramo afectado en el kilómetro 165, normalizando el flujo vehicular en esta importante arteria vial en el inicio del año nuevo.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas