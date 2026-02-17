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Un accidente de tránsito registrado la tarde de este lunes 16 de febrero dejó como saldo dos lesionados tras derrape de moto en la Autopista del Este, sentido distribuidor San Blas. El hecho ocurrió aproximadamente a las 5:40 p.m., a la altura del kilómetro 165, una zona de alto flujo vehicular en la capital carabobeña.

Atención de la emergencia

De acuerdo con los reportes oficiales, el incidente se produjo cuando el conductor de un vehículo tipo moto perdió el control de la unidad, lo que provocó un derrape en el canal de seguridad. Al lugar acudieron rápidamente equipos de Operaciones Viales junto a funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (CPNB), la División de Vigilancia de Tránsito Terrestre y la GNB de Seguridad Vial.

Las autoridades desplegaron un dispositivo de seguridad que incluyó el cierre parcial de la vía para facilitar las labores de rescate y protección de la escena.

Accidente en la Autopista del Este dejó lesionados

Los dos ciudadanos lesionados recibieron atención prehospitalaria en el sitio por parte de los cuerpos de socorro. Una vez estabilizados, fueron trasladados en ambulancia hasta el Hospital Universitario Dr. Ángel Larralde, ubicado en el municipio Naguanagua, donde recibirán la evaluación médica y el tratamiento correspondiente para sus heridas.

Tras el traslado de los heridos, las comisiones presentes procedieron a realizar labores de eliminación de riesgos y despeje de la vía, logrando la reapertura total del tránsito en sentido hacia el sur de la ciudad.

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