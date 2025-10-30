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Un accidente en la Autopista del Este dejó un motorizado lesionado. La colisión entre un vehículo particular y una motocicleta fue reportada ayer 29 de octubre de 2025 a las 5:00 de la tarde.

El incidente ocurrió en el kilómetro 165 de la autopista Circunvalación Este, sentido Naguanagua – San Blas. El lesionado fue asistido en el lugar y posteriormente trasladado al Hospital Ángel Larralde de Naguanagua en la unidad Metro 01 para recibir atención médica.

Accidente en la Autopista del Este dejó un motorizado lesionado

El hecho vial generó retención en esta arteria vial del estado Carabobo, y se suma a los hechos viales que han ocurrido en lo que va de mes. Invialca se mantiene vigilante de lo que ocurra en las arterias viales del estado Carabobo.

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Como se hace el llamado a los conductores de motos, camiones, vehículos particulares y gandolas transitar bajo las normas impuestas por el INTT. Entre ellas transitar por un solo canal y hacerlo a una velocidad moderada.

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