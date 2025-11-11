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Un accidente en la Autopista Sur fue reportado hoy en horas de la tarde. En el kilómetro 1 de la Troncal 5 (sentido Tocuyito), Paramédicos de Invialca brindaron atención a un ciudadano lesionado tras una colisión entre una motocicleta y una unidad de transporte público.

La rápida respuesta permitió que el lesionado fuera atendido y trasladado por la Unidad Metro 1 de Invialca hasta la CHET (Ciudad Hospitalaria Dr. Enrique Tejera) para recibir atención médica especializada. Dijo el presidente de Invialca, Wuillder Palermo.

Accidente en la Autopista Sur dejó un lesionado

Como parte del protocolo, se desplegó un dispositivo de seguridad vial y operadores en la zona para resguardar el área mientras se realizaban las labores de levantamiento del choque. Se hace el llamado a conducir con prudencia en las vías del estado Carabobo.

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