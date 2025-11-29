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Un accidente en la Autopista Valencia Puerto Cabello dejó dos lesionados, el hecho vial ocurrió hoy en horas del mediodía en el kilómetro 183 de la referida arteria vial. En el sitio estuvieron funcionarios de Invialca, como de Tránsito PNB.

Los dos lesionados fueron asistidos en el lugar. Uno de ellos fue trasladado por la unidad Metro 02 de Invialca al Hospital Prince Lara de Puerto Cabello para recibir atención médica especializada.

Un accidente en la Autopista Valencia Puerto Cabello dejó dos lesionados, el hecho vial ocurrió hoy en horas del mediodía en el kilómetro 183 de la referida arteria vial. En el sitio estuvieron funcionarios de Invialca, como de Tránsito PNB.

Los dos lesionados fueron asistidos en el lugar. Uno de ellos fue trasladado por la unidad Metro 02 de Invialca al Hospital Prince Lara de Puerto Cabello para recibir atención médica especializada.

Accidente en la Autopista Valencia Puerto Cabello dejó dos lesionados

En el sitio estuvieron unidades de Emergencia y multipropósito atendiendo rápidamente el accidente de moto. El hecho vial se suma a los ocurridos en el estado Carabobo como en el país.

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Hacemos un llamado a manejar con prudencia, sobre todo en esta autopista que une a Valencia con la costa. Cumpliendo con las normas impuestas por el INTT, mantente siempre en un solo canal y ve a una velocidad moderada.

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