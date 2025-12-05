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Un accidente en la Autopista Valle Coche la noche del jueves 4 de diciembre de 2025 dejó dos fallecidos y siete lesionados. El hecho vial ocurrió a la altura de Puente Coche y donde estuvieron varios organismos de rescate, entre ellos Bomberos de Caracas entre otros.

Se pudo conocer que un hombre se desplazaba en su vehículo tipo Sedán perdió el control de su vehículo e impactó con un objeto fijo (señal vial). Resultando en este suceso 7 personas Lesionadas trasladadas por personal de Vías Rápidas y dos sin signos vitales.

Una menor de aproximadamente 7 años de Edad y una mujer de 55 años, Efectivos del Cuerpo de Bomberos de Caracas; mediante técnicas especiales se mantuvieron en el lugar trabajando en conjunto con personal de vías rápidas.

Accidente en la Autopista Valle Coche

El hecho generó una alta retención vehicular en la Autopista en la entrada de la capital del país. Los bomberos como otros organismos estuvieron trabajando en el lugar hasta entrada la madrugada.

Datos de los lesionados:

1- Stewart Alcalá 25 años

2-Milagro Alcalá 8 años

3-Blinyer Alcalá 3 años

4- Stiven Alcalá 38 años

5-Berenice flores 47 años

6-José Muñoz 36 años

7-Lecibe Muñoz 32 años

Estos fueron trasladados al Hospital de Coche

Datos de los Fallecidos:

1- Elice Alcalá 55 Años de Edad

2- Joseily muños 7 años de Edad

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