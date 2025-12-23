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Un accidente en la avenida Fernando Figueredo en Valencia, estado Carabobo dejó dos personas lesionadas, el hecho vial ocurrió en horas de la noche de ayer 22 de diciembre de 2025 a la altura de la pasarela de dicha avenida.

En el mismo se vieron dos vehículos involucrados, dijo el Canal de Emergencia. Uno de ellos un Ford K placas AGH56X y un Chevrolet Corsa que supuestamente estaba estacionado en el hombrillo de la avenida.

Una mujer de 37 años y un joven de 22 quedaron lesionados en este accidente de tránsito el cual se suma a los ocurridos en el estado Carabobo en lo que va de mes. Al sitio llegaron unidades del servicio de emergencia 0800 Bigote además de funcionarios de la PNB Tránsito.

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Accidente en la avenida Fernando Figueredo

Hacemos el llamado a transitar con mucha prudencia en las vías del estado Carabobo como del país. Hacerlo bajo las normaes del INTT, a una velocidad moderada, por los canales correspondientes además de llevar abrochado el cinturón de seguridad.

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