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Un accidente en la avenida Universidad de Maracay dejó una persona fallecida. El hecho ocurrió en la mañana de hoy jueves 2 de octubre de 2025, en la referida arteria vial cercano a la Zona Educativa.

El vehículo color rojo volcó en el lugar, debido a la explosión de un caucho, el conductor del vehículo, Giovanni Del Vecchio perdió la vida en dicha avenida. Al volcar este salió del carro falleciendo en el lugar.

Accidente en la avenida Universidad de Maracay dejó una persona fallecida

Al sitio de los hechos llegaron autoridades viales de la capital aragüeña para hacer el levantamiento del hecho. Como del cadáver del hombre, al principio se dijo que había un ciclista involucrado en el hecho, pero eso fue descartado.

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Se espera que las autoridades hagan una investigación de lo ocurrido en este trágico hecho ocurrido en la avenida. La avenida Universidad comunica a Maracay con la zona de El Limón en Aragua.

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