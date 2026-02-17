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Un accidente en la Carretera de Ocumare de La Costa en el estado Aragua dejó una persona lesionada. El hecho ocurrió la noche de ayer lunes de Carnaval, cuando en el kilómetro 17 una camioneta cayó al barranco.

Al lugar llegaron funcionarios de Protección Civil, rescatistas como bomberos de Aragua. Para extraer la camioneta y como al conductor de la misma. El conductor del vehículo color azul sufrió lesiones leves.

Accidente en la Carretera de Ocumare de La Costa dejó un lesionado

Este fue llevado al Hospital Central de Maracay para ser atendido. Mientras que la camioneta involucrada en el accidente fue llevada a uno de los estacionamientos de Tránsito de la entidad aragüeña.

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El hecho vial se suma a los que han ocurrido en las vías de montaña del estado Aragua. El primero de ellos reportado el sábado 14 de febrero en horas de la noche, mientras que el domingo reportaron un accidente en la vía de Cata.

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