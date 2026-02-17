PortadaSucesos

Accidente en la Carretera de Ocumare de La Costa dejó un lesionado

By Danny Valdiviezo
0
71
Accidente en la Carretera de Ocumare de La Costa
Foto: El Periodiquito

Más del Autor

Danny Valdiviezo
Danny Valdiviezo
IOTA Latino
Compartir

Un accidente en la Carretera de Ocumare de La Costa en el estado Aragua dejó una persona lesionada. El hecho ocurrió la noche de ayer lunes de Carnaval, cuando en el kilómetro 17 una camioneta cayó al barranco.

Al lugar llegaron funcionarios de Protección Civil, rescatistas como bomberos de Aragua. Para extraer la camioneta y como al conductor de la misma. El conductor del vehículo color azul sufrió lesiones leves.

Accidente en la Carretera de Ocumare de La Costa dejó un lesionado

Este fue llevado al Hospital Central de Maracay para ser atendido. Mientras que la camioneta involucrada en el accidente fue llevada a uno de los estacionamientos de Tránsito de la entidad aragüeña.

NO DEJES DE LEER AHORA: Por ejercer la odontología de forma ilícita quedaron tres personas detenidas en Caracas

El hecho vial se suma a los que han ocurrido en las vías de montaña del estado Aragua. El primero de ellos reportado el sábado 14 de febrero en horas de la noche, mientras que el domingo reportaron un accidente en la vía de Cata.

Lee más información en nuestro portal y mantente informado las 24 horas

Hombre falleció tras ser atacado por un enjambre de abejas en el estado Miranda

«Si quieres recibir esta y otras noticias en tu celular, ingresa a nuestras redes sociales y grupos. 
SourceDiario El Siglo/Maracay
Artículo anterior
Venezuela podría albergar la Serie de las Américas 2027
Artículo siguiente
La reacción de Shakira en Guatemala cuando uno de los fans cargaba la cara de Piqué
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img
- Publicidad -spot_img

Lo más reciente

Sucesos

Deportes

Noticias de Interes