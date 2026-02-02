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Un fuerte accidente en la Carretera Lara Zulia, dejó una persona fallecida y una lesionada, el hecho vial ocurrió en la mañana de hoy 2 de febrero de 2026. Se pudo conocer que una grúa venía de Caracas con varias personas a bordo.

El conductor de la grúa identificado como Carlos León no se percató que estaba una gandola estacionada, cuyo conductor estaba descansando. Este impactó aparatosamente contra la parte trasera de la misma.

El hijo del conductor de la grúa, un adolescente de 16 años murió al quedar en el amasijo de hierros de la grúa. Este murió de manera inmediata en el lugar, León fue llevado al Hospital de Cabimas en el estado Zulia.

Accidente en la Carretera Lara Zulia dejó un fallecido y un lesionado

Las autoridades comenzaron las investigaciones del hecho vial que enluta una familia en el occidente del país. Como se hace un llamado a manejar con responsabilidad en las autopistas como en vías del país.

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Como a cumplir con las normativas impuestas por el INTT, entre ellas manejar con prudencia en las vías del país. Transitar a una velocidad moderada, por un solo canal y llevar abrochado el cinturón de seguridad.

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