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Accidente en la Cota Mil deja un fallecido y dos lesionados (+Video)

By Redacción Noticias24Carabobo
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Accidente en la Cota Mil

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Cerca de la 1:00 p.m. de este 31 de diciembre, se registró un accidente de tránsito en la autopista Cota Mil, a la altura de Sebucán, sentido Petare, luego de que un vehículo colisionara contra un árbol de eucalipto.

En el siniestro falleció el conductor, mientras otras dos féminas que le acompañaban resultaron heridas. Al lugar se presentaron rápidamente efectivos de los Bomberos de Caracas y Protección Civil para la atención a las víctimas del accidente.

Accidente en la Cota Mil 

Autoridades piden a las personas que, durante estas fechas festivas mantengan la prudencia al volante.

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