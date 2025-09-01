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Un aparatoso accidente se registró cerca de las 8 de la noche de este domingo 31 de agosto, en la curva de La Danta, vía Choroní.

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Se trata de un autobús de excursión que iba de regreso a Maracay, en la via antes mencionada antes de la segunda regresiva y que, por razones aún desconocidas, volcó dejando a varias personas heridas.

En un video difundido a través de redes sociales, se puede ver a varias personas solicitando el apoyo de ambulancias para atender a los lesionados tras el accidente, algunos de los cuales se encuentran en el asfalto de la carretera de La Danta.

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