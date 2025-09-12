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Un accidente en La Guama estado Cojedes dejó una mujer fallecida en la mañana de hoy viernes 12 de septiembre de 2025. El hecho ocurrió en el municipio Tinaco entre una gandola Mack color blanco de batea color naranja y una camioneta color gris.

En el lugar estuvieron autoridades viales atendiendo el hecho. La dama que perdió la vida en el accidente quedó identificada como Génesis Vásquez, un menor de edad de cuatro años que se encuentra estado delicado.

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Accidente en La Guama

Mientras que la otras persona lesionada en el accidente quedó identificado como Ángel Sierralta de 29 años de edad. La gandola impactó por un costado a la camioneta ocasionando el accidente.

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