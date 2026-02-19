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Accidente en la Redoma de El Viñedo dejó daños materiales

By Redacción Carabobo
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Accidente en la Redoma de El Viñedo

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Un accidente en la Redoma de El Viñedo dejó daños materiales, el hecho ocurrió la noche del miércoles 18 de febrero al norte de la ciudad. El conductor de una camioneta Cherokee chocó contra la exhibición de vehículos.

Un total de seis automóviles más una moto quedaron afectados con el choque. El conductor de la camioneta perdió el control embistiendo a los vehículos que estaban en una exhibición externa.

Enseguida llegaron autoridades de tránsito de la ciudad de Valencia para atender la situación, la camioneta Cherokee color blanco sufrió severos daños en su parte delantera. Al igual que los vehículos que están a la venta.

Accidente en la Redoma de El Viñedo dejó daños materiales

Las autoridades iniciaron las investigaciones del hecho ocurrido. Se espera por el resultado de las mismas.

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